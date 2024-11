Da Vibo Valentia all’Unical, da Bruxelles alla finale della XFActor Arena a Assago: è la calabrese Sarafine (al secolo Sara Sorrenti) la vincitrice dell’edizione 2023 di XFactor, il celebre reality che premia i migliori cantanti esordienti. Dalle audition al palco della serata finale, un percorso netto che l’ha vista arrivare all’ultimo appuntamento al cospetto dei giudici Ambra, Fedez e Dargen D’Amico (orfani del Morgan squalificato). A benedire la sua vittoria, un parterre di grandi ospiti capitanato dal re della musica pop italiana, quel Gianni Morandi che gli anni non sembrano scalfire. La classifica finale recita Maria Tomba al quarto posto, Il Solito Dandy al gradino più basso del podio e gli Stunt Pilots che si fermano al secondo posto, dietro la grandissima cantante e producer di Vibo Valentia.

La gara della giovane artista è stata tutta in crescendo, un mix di emozioni in chiave elettronica sapientemente curati da Fedez e da tutto il team di autori e produttori che l’ha affiancata nonostante, come ammesso dallo stesso giudice qualche tempo fa, “in realtà Sarafine fa tutto da sola e lo fa alla grande”.

X Factor, i medley dei finalisti: Sarafine con Califano e Bizet

Dopo l’inizio con Gianni Morandi e Francesca Michielin i finalisti propongono il medley dei brani migliori dei loro duetti: Sarafine sceglie alcuni dei brani più belli del suo percorso, caricando di elettronica e ritmi forsennati il suo set che fa ballare tutta l’arena con dei grandi classici rivisitati. Tanta energia sul palco per la cantante calabrese che ha proposto Tutto il resto è noia di Franco Califano, L’amour est un oiseau rebelle (Habanera) di Georges Bizet e Get Up, Stand Up di Bob Marley & The Wailers.

Il duetto di Sarafine: elettronica francese con gli Ofenbach

Arriva il momento dei duetti e anche qui la scelta di Sarafine è controcorrente, un'esibizione che rappresenta un percorso artistico senza compromessi: sul palco sale l’elettronica dei francesi Ofenbach, le luci e la cassa iniziano a spingere per una versione di Overdrive potentissima. Sono loro stessi, da ospiti, a fare i complimenti alla producer vibonese: “E’ pazzesca, non era facile ma è stata bravissima”, prima della benedizione di Dargen D’Amico, che la definisce “un’artista italiana che può far tutto, dai dj set ai concerti, non ha limiti ed è internazionale”.

I suoi colleghi non sono da meno: Maria Tomba si esibisce in una versione carichissima di Pazzeska insieme a Miss Keta, gli Stone Pilots rispolverano il rock d’annata dei Timoria interpretando una bellissima “Sole spento” insieme ad un mai domo Omar Pedrini, mentre il pop rock de Il Solito Dandy si mette alla prova con Francesco Gabbani e la sua “Viceversa”, in una versione che però non brilla per coraggio.

Ultima manche: tutti in piedi per i “malati di gioia” di Sarafine

Il fratello di Sarafine, immortalato sui social mentre saluta l'ingresso della sorella sul palco

L’ultimo atto della gara è un vero e proprio tripudio per la calabrese: la producer vibonese porta in scena il suo inedito “Malati di gioia”, un inno generazionale che mette insieme la dura vita di migliaia di giovani che devono scegliere tra il lavoro e le passioni personali, tra un mondo che li vuole sempre più competitivi e il coraggio di scegliere la propria vita. Così ricordando Franchino, uno dei più amati vocalist degli anni ‘90, chiede a tutti di fare la cosa che sanno far meglio, ballare, e lo fa con grande stile. A fine esibizione, a confermare la bellezza dell’esibizione, è proprio Dargen D’Amico a salutare quella che definisce “una nuova grande artista italiana”. Applausi a scena aperta anche per gli inediti degli Stunt Pilots, che fanno saltare tutta l’arena con il loro rock fresco e contemporaneo interpretato al meglio nel singolo Imma Stunt, per Maria Tomba che ripropone la sua Crush e per Solo Tu, de Il Solito Dandy.

Alla fine la proclamazione del vincitore di X Factor 2023, i coriandoli, i baci e gli applausi ma una sola e grande consapevolezza: in questi mesi è nata una nuova, grande artista italiana. Tutti in piedi per Sarafine, tutti a ballare per la vittoria di questa nuova e grande cantante made in Calabria.