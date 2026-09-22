Social
martedì22 settembre2026
martedì22 settembre2026
Temi del giorno
Pasquale Petrolo
Pasquale Petrolo
Attualità

Ai confini dell’umano, da Magnifica Humanitas all’AI Act: chi custodisce l’uomo mentre l’Intelligenza artificiale accelera?

22 settembre 2026
Ore 12:57
Ai confini dell’umano, da Magnifica Humanitas all’AI Act: chi custodisce l’uomo mentre l’Intelligenza artificiale accelera?\n
Teaser podcast banner\u00A0