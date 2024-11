L’iniziativa di Fi sul referendum è servita anche a mostrare l’attuale stato di salute del partito in riva allo Stretto.

Il tavolo dei relatori che, alla sala Giuditta Levato di palazzo Campanella, ha preso parte all’insediamento dei comitati per il no, ha dato dimostrazione plastica dei nuovi equilibri. I maggiorenti del partito sono diventati Antonio Caridi e Alessandro Nicolò che stanno provando a creare una nuova squadra. Insieme a loro Francesco Cannizzaro, consigliere regionale della Cdl e papabile al ruolo di coordinatore provinciale, e l’ex parlamentare Nino Foti.



Assente, ed è stato notato da tutti, il presidente della Provincia Giuseppe Raffa ormai da tempo in rotta con Forza Italia. Segnale ulteriore dell’allontanamento di Raffa dall’alleato di sempre, Nino Foti, con il quale condusse epiche battaglie dentro il partito per cercare di limitare lo strapotere di Giuseppe Scopelliti.



In ogni caso, mentre i big provano nuove alchimie di gestione, la Santelli continua a latitare e a mantenere ad interim il commissariamento del partito reggino. Carica assunta ormai molti mesi fa, dopo le dimissioni (o meglio la defenestrazione) di Roy Biasi.



“A giorni arriverà la nomina” hanno assicurato ieri dal tavolo dei relatori. Ma è chiaro che ci vorrà ancora del tempo. E che probabilmente non ci sarà un solo nome alla guida del partito reggino, ma sarà necessario dare vita ad una cabina di regia per dare spazio alle varie componenti.



La Santelli, tuttavia, non ha fretta e si tiene stretta le leve del comando. In attesa dei ballottaggi e delle evoluzioni a livello nazionali, complicate ancora di più dal recente malessere di Silvio Berlusconi. Il partito, insomma, andrà ricostruito a tutti i livelli e i suoi attori principali stanno cercando di essere pronti ad occupare le caselle giuste al momento opportuno.





Riccardo Tripepi