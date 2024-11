Saggezza popolare e un pizzico di luoghi comuni nei proverbi che scandiscono le 12 tappe sul calendario

Tradizione, saggezza popolare e un pizzico di luoghi comuni: ecco una raccolta di proverbi calabresi che descrivono tutti i mesi dell’anno e le principali festività sul calendario.

Jennàru siccu massaru riccu! (gennaio secco contadino ricco)



Fevràru curtu ed’amaru (febbraio corto ed amaro); a fevràru ‘a sìccia o’ fragu (a febbraio la seppia viene a riva).



U friddu ‘i marzu trasi ndo cornu du voi (il freddo di marzo entra nelle corna del bue); Si marzu 'ngugna faci u ti cadi l'unghja (se marzo ci si mette ti fa cadere l’unghia dal freddo); Megghju màmmata ‘u ti ciangi ca u suli i marzu mu ti tingi (Meglio tua madre che ti pianga che il sole di marzo ti abbronzi, le conseguenze sarebbero peggiori).



Aprili duci a dormiri (aprile dolce a dormire); Ad’aprili no’ ti scopriri (Ad aprile non ti scoprire).



A maju no’ mutari saju (a maggio non cambiare abito).



Giugnu mùtati tundu (a giugno cambiati tutto).



Giugnettu caccia i panni supra u lettu (a luglio togli i panni pesanti da sopra il letto).



Agustu manda lìttari e settembri i lejìa, allestitivi bona gendi ca u vernu è pa’ via (agosto invia avvisi e settembre li legge, si dice anche che agosto e settembre sono principio d’inverno).



Ottobri e marzu su’ frati (Marzo e ottobre si somigliano, entrambi sono cervellotici).



Pe’ Sandi ‘a nivi è pe’ candi, pe’ Morti ‘a nivi è nda l’orti (per giorno dei Santi la neve è per i campi, per i Morti è negli orti); A Sammartinu castagni e vinu.



Sand'Andria porta la nova ca u sei è di Nicola, l’ottu è di Maria, u tridici di Lucia, u vindicingu du veru Messia (Sant'Andrea ha portato la nuova …).



A Sanda Lucia ogni navi ‘mportu sia (a Santa Lucia ogni imbarcazione che sia in porto al riparo).

Natali o’ barcuni, Pasca cu’ tizzuni (Natale al balcone, Pasqua al caminetto); doppu Natali ‘nu passu ‘i cani (dopo Natale le giornate allungano di un passo di cane).