A Tu per Tu si sposta dagli studi de ilreggino.it e ad ospitarci aprendo le porte di casa sua è stato Daniele Chiovaro, un giovane di 30 anni che ha fatto della resilienza e dell'arte la sua ragione di vita. Daniele non è un artista comune; la sua storia è quella di un uomo che, nonostante la distrofia muscolare che lo ha paralizzato gradualmente, continua a dipingere con la bocca, trasformando la sofferenza in bellezza e messaggi di speranza.

All'ingresso della sua abitazione, ci accoglie un ambiente ricco di colori e opere d'arte. Le pareti sono adornate da quadri vibranti, ognuno con una storia unica da raccontare. Daniele ci ha accolto con sorrisi e circondati dalle sue creazioni. Gli chiediamo come sia iniziato il suo percorso artistico.

«La mia disabilità non ha mai rappresentato un limite per me; anzi, mi ha spinto a cercare nuovi modi per esprimermi. L'arte è diventata il mio linguaggio, il mio modo di comunicare con il mondo».

Le sue parole risuonano con una forza disarmante. Daniele non si è lasciato abbattere dalle sfide quotidiane; al contrario, ha scelto di affrontarle con determinazione. Ogni opera che crea è un testamento della sua lotta e della sua incrollabile speranza. «Dipingo non solo per me stesso, ma anche per tutti coloro che vivono in situazioni difficili. Volevo dimostrare che nonostante le circostanze, si può sempre trovare un modo per prosperare», continua.

«Ho perso l’uso delle braccia alle scuole medie ci racconta con naturalezza nel suo laboratorio di pittura, nella sua casa panoramica nella zona collinare di Reggio - ma già disegnavo da anni, quindi il passaggio dal dipingere con le mani a dipingere con la bocca è stato difficile ma abbastanza naturale».

Durante la nostra conversazione, emerge un messaggio potente che Daniele desidera condividere con i giovani: I sogni sono fondamentali. Senza di essi, è facile perdersi nell'oscurità. La vera libertà si ottiene quando si persegue ciò che si ama, nonostante gli ostacoli. Il suo volto si illumina mentre parla dei giovani artisti e di come la passione possa aprire porte insperate.

Oltre a lavorare nella sua casa-studio, Daniele ha esposto le sue opere anche in contesti internazionali, incluso negli Stati Uniti. «Essere riconosciuto al di fuori della Calabria è un sogno che si avvera», afferma con orgoglio.

La sua arte è una fusione di emozioni e colori, capace di toccare il cuore di chiunque la guardi. «Ogni dipinto racconta una parte della mia vita, delle mie esperienze, quello che vedo guardando oltre». Utilizza colori vivaci per trasmettere speranza e forza. Chi guarda le sue opere non può non sentirsi ispirato a combattere per i propri sogni perché trasmette contagiose vibrazioni positive.

La nostra intervista si conclude con Daniele che ci invita a riflettere sull'importanza di abbracciare le proprie differenze. La disabilità non definisce chi siamo. È solo una parte di noi, e con la giusta attitudine si può creare qualcosa di straordinario.

Uscendo dalla sua casa, portiamo con noi non solo la bellezza delle sue opere, ma anche un messaggio di coraggio e determinazione. Daniele Chiovaro, un giovane artista che ha trasformato la sofferenza in bellezza, ci ricorda che i sogni sono davvero il ponte verso la libertà e che ogni sfida può essere affrontata con il giusto spirito.

Per guardare l’intervista, clicca qui.