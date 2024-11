Imprenditrice e conduttrice, si è raccontata ai microfoni del format in onda dalla suite aeroportuale di Lamezia Terme. Tra i suoi progetti, una linea di abiti femminili pensata per essere «accessibile e funzionale per tutte»

Un incontro ispiratore nella suite aeroportuale che ospita il format Zigo Zago, in onda su LaC Tv. Mirella Melia, imprenditrice e conduttrice, racconta la sua passione per la moda e lo sport, tra aneddoti personali e progetti futuri. Condivide la sua visione per un marchio di moda che celebra l'indipendenza femminile, dimostrando come stile e funzionalità possano andare di pari passo. (Guarda qui l’intera puntata)

Tennis & Friends, un evento di prevenzione

«Ho avuto la fortuna di partecipare a questo evento straordinario che si svolge al Foro Italico - racconta Mirella - è un’iniziativa che promuove la salute e offre controlli medici gratuiti, coinvolgendo molte celebrità del mondo dello spettacolo». Mirella spiega che l’evento non è solo un incontro di tennis, ma un'importante opportunità per sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione sanitaria. «Vengono allestiti padiglioni con medici specialisti che offrono visite gratuite, e nel frattempo ci sono momenti di intrattenimento per i visitatori. È bello vedere come i vip partecipano con entusiasmo - aggiunge - e questo aiuta a attrarre più persone verso una causa così importante». L'evento non è solo una celebrazione del tennis, ma un’importante iniziativa sociale.

Mirella Melia, commercialista di professione, ha deciso di seguire la sua passione per la moda e creare il brand MM, pensato per soddisfare un’esigenza personale ma anche apprezzate da amiche e personaggi dello spettacolo che ha incontrato in occasione del Tennis & Friends. I capi sono interamente realizzati a mano, frutto di un lavoro artigianale. Ma dietro al brand c’è anche un forte impegno sociale, perché Mirella ha scelto di far lavorare a domicilio donne che hanno difficoltà a conciliare vita familiare e lavoro, offrendo loro l’opportunità di esprimere il proprio talento e di essere economicamente indipendenti: «Ho voluto dare voce a tutte quelle donne che, pur dedicandosi alla famiglia, desiderano esprimere la loro creatività», dichiara. La conduttrice sottolinea l'importanza di dare voce a queste donne, molte delle quali si trovano in situazioni in cui l'indipendenza economica è limitata.

Mirella affronta anche il tema delle difficoltà che molte donne calabresi devono affrontare nel bilanciare lavoro e vita familiare. «Non è facile, soprattutto in una regione dove le opportunità sono limitate. Le donne hanno tanto da offrire e meritano di essere supportate nei loro sogni», sottolinea. Il suo progetto non solo mira a valorizzare il talento femminile, ma anche a promuovere un cambiamento culturale. Concludendo l’intervista, Mirella esprime entusiasmo per i suoi progetti futuri: «Sto lavorando su nuove idee, come l’introduzione di magliette a maniche lunghe e felpe. La moda deve essere accessibile e funzionale per tutte».

Mirella lascia un messaggio potente di empowerment. Le sue iniziative rappresentano un esempio luminoso di come la passione e l'impegno possano trasformare le sfide in opportunità, ispirando altre donne a seguire il proprio cammino con determinazione.