L’informazione non è solo un riflettore acceso sul presente. Può essere azione concreta, ponte tra istanze e soluzioni, strumento capace di disegnare il futuro. AUTentico Legame è stata la dimostrazione di come una comunità che si unisce, racconta e si mette in rete possa cambiare la vita di chi troppo spesso resta ai margini.

Ma l’inclusione va oltre la battaglia sociale: è anche una battaglia di civiltà e legalità. Quando le istituzioni non riescono a rispondere in modo efficace ai bisogni dei più fragili, si aprono varchi in cui si insinua la criminalità organizzata. È un tema cruciale che Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti, ha voluto sottolineare con forza.

«Chi subisce un torto – ha spiegato la Presidente - chi non riesce a trovare i riferimenti giusti nelle istituzioni a causa delle lungaggini burocratiche o di percorsi farraginosi, rischia di essere lasciato ai margini. Ed è proprio tra i più fragili che le mafie trovano terreno fertile. Una famiglia che non riesce a trovare il suo interlocutore nell’istituzione, laddove sarebbe giusto che questo avvenisse, lo va a cercare altrove. Per questo è essenziale creare una rete forte tra istituzioni, terzo settore e imprenditoria, così da non lasciare alcuno spazio alle infiltrazioni mafiose».

E in questa rete, il Gruppo editoriale Diemmecom e LaC Network hanno avuto un ruolo centrale, non come meri osservatori, ma come protagonisti attivi, portatori di un giornalismo che non si accontenta di documentare, ma si fa motore del cambiamento.

Parlare di autismo ogni giorno, non solo il 2 aprile

Il Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari, ha sottolineato l’importanza di una rete capace di sostenere le famiglie e garantire servizi concreti. Ma soprattutto, ha riconosciuto il ruolo cruciale di LaC nel dare voce a queste battaglie. «Parlare di disabilità suscita sempre difficoltà, ma con AUTentico Legame stiamo creando una rete che possa dare ai ragazzi autistici un futuro migliore. Non bisogna aspettare il 2 aprile per parlare di autismo, bisogna farlo ogni giorno, perché i dati ci dicono che il numero delle diagnosi è in costante aumento».

Siclari ha poi lodato il network LaC e il Gruppo Diemmecom, riconoscendone l’impegno costante. «In ogni attività, ogni volta che si è parlato di disabilità, LaC c’era. Senza che ci fosse bisogno di un invito, una richiesta, una telefonata. C’era, e basta. Questo significa fare informazione nel senso più alto e vero del termine».

Un network che illumina il futuro

Per Domenico Maduli, presidente del Gruppo editoriale Diemmecom, il sostegno a progetti come AUTentico Legame è non solo una scelta ma soprattutto una missione. Un'editoria che non si limiti a raccontare, ma partecipa, che si fa promotrice di un cambiamento reale.

«Diemmecom e LaC ci sono e hanno risposto sì fin da subito, sposando il progetto AUTentico Legame – ha dichiarato il Presidente Maduli -. Insieme alla Fondazione Scopelliti, guardiamo ai ragazzi con autismo ma soprattutto guardiamo al futuro, a prospettive che siano concrete. Storie di AUTentico Legame, dopo AUTentico Natale, sono il vero successo di questa terra. Noi siamo orgogliosi, in una terra già piena di orgoglio, di poter essere partecipi a progetti di questo tipo».

L’inclusione come risposta alla fragilità sociale

La presidente della Fondazione Antonino Scopelliti ha ribadito con forza la necessità di creare una rete che supporti realmente le famiglie e i soggetti più fragili, andando oltre la semplice sensibilizzazione. «La nostra fondazione è accanto e a sostegno delle persone più fragili – afferma nel suo intervento Rosanna Scopelliti -, in questo caso dei soggetti autistici e delle loro famiglie. Il nostro obiettivo è supportare queste famiglie nella gestione dei bisogni quotidiani e questo può avvenire solo e soltanto con un impegno concreto. Non possiamo limitarci a enunciazioni di principio: serve azione, serve presenza, serve un percorso che accompagni i ragazzi verso una vera inclusione».

L’evento AUTentico Legame ha avuto proprio questo scopo: non una celebrazione fine a sé stessa, bensì un modello di intervento capace di garantire opportunità concrete. «Abbiamo avuto una grandissima risposta, soprattutto dal mondo imprenditoriale. Il nostro obiettivo è creare opportunità di lavoro reali per questi ragazzi, garantire loro un’autonomia vera. L’alleanza con le scuole, con il settore alberghiero, con le imprese, è il cuore di un progetto che vuole essere duraturo».

Accendere i riflettori dove altri guardano altrove

A ribadire il ruolo di LaC nel dare luce ai temi troppo spesso messi ai margini è stato il Direttore dell’informazione delle testate del Network LaC, Franco La Ratta. «Illuminare questi eventi significa dare voce a chi troppo spesso è invisibile. Noi, con l’editore Maduli, abbiamo scelto di accendere i riflettori su queste battaglie, su chi lotta per essere riconosciuto e compreso».

La Ratta ha poi raccontato come LaC abbia seguito storie di emarginazione e rinascita, portando avanti una missione giornalistica che va oltre la cronaca. «Abbiamo raccontato la vita di comunità straordinarie, di progetti che stanno cambiando il modo in cui la società guarda alla disabilità e all’inclusione. Noi di LaC continueremo a illuminare questi percorsi, perché l’informazione ha il dovere di essere al fianco di chi lotta per i propri diritti».

Un impegno che continua: LaC c’è e ci sarà

AUTentico Legame va ben oltre la tre giorni di eventi, divenendo un seme piantato per il futuro. Diemmecom e LaC Network non si sono limitati a raccontare: hanno illuminato, partecipato, costruito. E Rosanna Scopelliti, nel suo intervento conclusivo, ha voluto sottolineare quanto sia importante il ruolo di LaC Network come megafono del cambiamento.

«Ringraziamo di cuore il network LaC, il suo presidente Domenico Maduli e tutta la direzione per la sensibilità e l’impegno quotidiano nel raccontare e valorizzare al meglio il nostro territorio. Avere accanto una realtà così importante e radicata è fondamentale: significa che le istanze delle persone più fragili possono trovare un’eco forte, capace di arrivare lontano. Questo è il giornalismo che serve, il giornalismo che cambia le cose».

L’inclusione si fa con i fatti, non con le parole. Ed il Gruppo editoriale Diemmecom e LaC Network sono pronti a fare la loro parte, sempre. Perché un giornalismo che illumina, cambia il mondo.