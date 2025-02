Lungo le vie principali della città di Gioia Tauro, questa mattina, si è celebrato il carnevale. Un evento festoso caratterizzato da costumi vivaci, carri allegorici, gruppi mascherati e danze. Un momento di divertimento e unità sociale che ha coinvolto l'intera comunità. Adulti e bambini insieme hanno condiviso la magia di questa ricorrenza tradizionale, immergendosi, tra musica, colori, coriandoli, in una dimensione di effervescente allegria.

“Gioia in maschera” è stata la denominazione della manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale, di concerto con le scuole cittadine, e con la concreta collaborazione del comitato locale della Croce rossa italiana e della Protezione civile.

«Ha rappresentato l'occasione per la città di rivivere un momento di festa che mancava da tantissimi anni – afferma con soddisfazione il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella -. Un momento richiesto da tutta la comunità e dalle scuole che si sono organizzate in maniera veramente splendida. Con dei costumi a tema hanno contribuito a rendere la festa più bella. Come amministrazione ci tenevamo ad accontentare i più piccoli regalandogli una giornata di felicità diversa dal mondo ipertecnologico con cui convivono quotidianamente. Per l’anno prossimo abbiamo in previsione di organizzare un carnevale tutto gioiese, con ogni quartiere che realizzerà i propri carri».