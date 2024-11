In questi giorni di festa, la partecipazione di persone ha superato le più rosee aspettative e ha confermato l’attaccamento dei gioiesi per la propria città. Il sindaco Scarcella: «Sono ogni sera più soddisfatta nel vedere queste stradine piene di gente»

Il borgo antico di Gioia Tauro ha ripreso vita come per magia e in questi giorni è stato al centro del programma estivo stilato dalla nuova amministrazione guidata da Simona Scarcella. Migliaia di persone hanno invaso le stradine del centro storico, in un clima di festa e aggregazione. Sono stati proposti spettacoli musicali, street food, collettive di pittura ed eventi dedicati ai più piccoli.

Come avvenuto nella serata di ieri, in cui centinaia di bambini hanno giocato con bolle suggestive soffiate in aria da Antonio Refta dell’associazione culturale il “Cerchio Magico" e hanno potuto ascoltare le fiabe lette a bassa voce dagli operatori e dai volontari dell'Associazione Italiana Biblioteche, dell' Associazione Culturale Pediatri e dal Centro per la Salute del Bambino, all’interno del programma “Nati per Leggere” attivo a Gioia Tauro dal 2004. L'obiettivo del progetto è di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita.

Compiacimento per l'ottima riuscita della manifestazione è stato espresso dall’assessore alla cultura Domenica Speranza: «Ieri il nostro centro storico si è riempito dei sorrisi più belli, quelli dei bambini. In uno scenario ricco di storia e cultura, i racconti narrati durante l’evento, hanno preso vita in modo ancor più vivido, stimolando l'immaginazione dei piccoli ascoltatori. L’entusiasmo dei bambini e la loro voglia di avvicinarsi sempre di più alla lettura hanno reso l’esperienza indimenticabile».

«Sono ogni sera più soddisfatta nel vedere queste stradine piene di gente -afferma con orgoglio il sindaco Simona Scarcella -.Famiglie con bambini, giovani ed anziani passeggiano per il borgo incantato (come ci piace chiamarlo) sorridenti ed entusiasti. Ringrazio, per la bella serata di ieri, il vice sindaco Totò Parrello e la consigliera Maria Grazia Sacco. Il calendario degli eventi estivi non poteva essere stilato, in così poco tempo, in modo migliore. Tutta la mia squadra continua a lavorare, pensando alle svariate fasce d’età, garantendo intrattenimento per tutti».