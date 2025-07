L'emozione non ha impiegato molto tempo per fare irruzione nel cuore del pubblico. Poche note sono bastate per accendere l'entusiasmo dei numerosi fan accorsi da ogni parte della regione per assistere, a Borgia, al concerto di Luca Dirisio e Paolo Meneguzzi.

Ancora musica e divertimento a Borgia per il concerto di Luca Dirisio e Paolo Meneguzzi: un appuntamento che ha radunato numerosi fan provenienti da ogni parte della regione.



Sotto le stelle di un cielo particolarmente sereno, i due artisti si sono esibiti ripercorrendo le tappe più significative della loro carriera segnata da canzoni entrate nel cuore di milioni di persone. Le performance dei due cantautori sono state in grado di strappare applausi e far ruzzolare giù dagli occhi qualche lacrima agli spettatori, che si sono sentiti coinvolti nell'esecuzione dei brani eseguiti nel corso dell'evento.



Il concerto si è inserito all'interno del cartellone di appuntamenti "Borgia Summer Vibes" promosso dall'amministrazione comunale guidata da Elisabeth Sacco su impulso dell'assessore alla cultura Virginia Amato in sinergia con il consigliere comunale Rocco Chiera. Una serie di iniziative di carattere culturale, artistico e sociale che si protrarrà per tutta l'estate al fine di allargare gli spazi di aggregazione e condivisione.

Dirisio e Meneguzzi hanno saputo accompagnare il loro pubblico in un viaggio sulle ali del tempo, tra vecchi successi e nuove sperimentazioni musicali. Un concerto che ha tenuto assieme nostalgia e voglia di vivere il futuro, ricordi collezionati negli anni ed inedite speranze.