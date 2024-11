Un prolungamento imprevisto del Tg La7 ha fatto infuriare la conduttrice di Otto e mezzo che in diretta ha attaccato: «L’incontinenza è una brutta cosa». La risposta del giornalista che punta il dito anche contro i vertici

Botta e risposta tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana, due icone di La7. A far parlare in queste ore un'accesa discussione su un argomento tanto appassionante per le star del piccolo schermo: quando fare il cambio di turno televisivo.

Tutto ha inizio il 6 maggio, quando Lilli Gruber decide di iniziare la nuova puntata di Otto e mezzo con un tocco di amarezza, comunicando al pubblico il suo sdegno per il fatto che il suo show vada in onda più tardi del previsto, a causa di un prolungamento imprevisto del Tg La7 condotto da Enrico Mentana: «Benvenuti alle 20. 46 e non a Otto e mezzo. L’incontinenza è una brutta cosa», commenta Gruber, scatenando una tempesta sui social che spinge Mentana a spezzare il silenzio e a intervenire sui suoi profili social.

Con la delicatezza di un elefante in una cristalleria, Enrico Mentana risponde senza mezzi termini all'attacco di Lilli Gruber in diretta televisiva di ieri sera.