Ci sono cinquantenni e cinquantenni... e poi c'è Giancarlo, un cinquantenne brillante. Amato dalla sua gente, dagli amici, dalla famiglia e da chiunque abbia avuto il privilegio di partecipare a una festa a dir poco spettacolare. Parliamo del compleanno di Giancarlo Greco. Tanta Calabria, tantissima Italia ma anche ospiti arrivati in città da ogni parte del mondo: New York, Los Angeles, Berlino, Parigi, Tokyo.

L'invito, concepito con un tocco di genio, prometteva meraviglie: un video ispirato a "La Grande Bellezza" di Paolo Sorrentino. Giancarlo, sulle note della coinvolgente "A far l'amore comincia tu" di Raffaella Carrà, fa il suo ingresso trionfale, presentato dal consulente creativo Luigi Vircillo. Scende lentamente le scale esterne in smoking, dirigendosi verso la piscina dell'Executive, location destinata a rinascere e diventare il nuovo 5 stelle di lusso della città. Da quel momento inizia la festa.

Giancarlo, radioso, è stato accolto da applausi, abbracci e tanto affetto. Come un grande attore, sorprende tutti con la sua entrata spettacolare e l'atmosfera si riempie di entusiasmo. I camerieri distribuiscono bollicine iGreco tra gli invitati che ballano in una magica cornice a bordo piscina illuminata. La serata è stata accompagnata magistralmente dalla band Max Gazzaruso & Swing Fratis e dal DJ Franco Siciliano, che hanno suonato brani indimenticabili della giovinezza di questo “giovanotto" abbracciato e baciato da tutti. Grande l'affetto e la gioia dei suoi sette fratelli, una famiglia meravigliosa, capace di condividere gioie e dolori con lo stesso fervore e desiderio di restare uniti.

In questa celebrazione di un traguardo speciale, l'imprenditore, come uno sposo felice, non ha trascurato nessun invitato. Non è necessario menzionare le presenze illustri, perché Giancarlo Greco non ha mai fatto distinzioni tra il potente, il vip locale e la persona semplice. C'erano tutti, ed erano tanti. Insieme, felici. Questa è la sua grande forza, il segreto della sua personale Grande Bellezza.