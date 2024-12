Intervista esclusiva ai microfoni Italo Palermo e Simona Tripodi, a Zigo Zago su LaC Tv, con Rino Rotundo, maestro di tango argentino, un'icona della danza calabrese, che ci svela i segreti di un approccio innovativo all'insegnamento, dove il tango diventa un percorso di crescita personale. Il tango non è solo un ballo, è un viaggio alla scoperta di sé. Scopriamo insieme come Rino Rotundo, con la sua esperienza e la sua passione, sta rivoluzionando il modo di insegnare questa affascinante danza (Rivedi qui la puntata).

Incontrare Rino Rotundo è come immergersi in un mondo fatto di passione, energia e profonda conoscenza del corpo umano. Da oltre cinquant'anni, questo maestro calabrese dedica la sua vita alla danza, in particolare al tango argentino, e allo yoga. Un connubio vincente che gli ha permesso di sviluppare un metodo di insegnamento unico e innovativo, capace di trasformare la danza in un vero e proprio percorso di crescita personale.

Rino Rotundo è il maestro che trasforma il tango in un'esperienza di vita. In un'atmosfera intima e coinvolgente, molto più di una semplice danza. È un'esperienza completa che coinvolge corpo, mente e spirito. «Il tango ti veste completamente», afferma il maestro, sottolineando l'importanza dell'abbraccio, della connessione con il partner e della profonda emozione che si sprigiona dal movimento. Ma il tango, da solo, non basta. L'integrazione dello yoga ha portato un valore aggiunto a questa disciplina, permettendo agli allievi di raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio corpo e della propria respirazione. «Lo yoga e il tango si completano a vicenda», afferma Rotundo. «Entrambi ci aiutano a entrare in contatto con noi stessi e a trovare un equilibrio interiore».

L'approccio di Rotundo all'insegnamento è unico nel suo genere. Il maestro non si limita a trasmettere le tecniche di base, ma si concentra sulla creazione di un'esperienza completa e coinvolgente. Attraverso la danza, gli allievi imparano a conoscere il proprio corpo, con ogni movimento che è un'opportunità per esplorare le proprie sensazioni e i propri limiti, esprimere le proprie emozioni attraverso il tango che è un linguaggio universale che permette di comunicare attraverso il corpo, oppure connettersi con gli altri ballando in coppia, perché si impara a collaborare e a creare relazioni significative.

L'associazione Salvatore Rotundo, fondata dal maestro e gestita da Loredana Grillo, rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della danza e del benessere. Grazie all'impegno di Rotundo e dei suoi collaboratori, l'associazione offre corsi e workshop per tutte le età e tutti i livelli, promuovendo un approccio alla danza sano e inclusivo.

Il futuro del tango è roseo, sempre più persone scoprono i benefici di questa disciplina, sia dal punto di vista fisico sia emotivo. Rotundo è convinto che il tango continuerà a evolversi e a reinventarsi, adattandosi ai tempi e alle esigenze delle nuove generazioni.