La televisione italiana è in pieno fermento, e non solo per i suoi intrattenimenti bollenti! Gli ultimi pettegolezzi riguardano nientemeno che il magnate della tv, Gerry Scotti, che sembra essere nel mirino di Discovery con un’offerta che “non si può rifiutare”. Ma cosa ne pensano i grandi capi di Mediaset? Pare che siano in preda al panico!

Secondo fonti vicine al mondo delle luci e delle telecamere, Gerry Scotti sarebbe al centro di un’offerta allettante proveniente da Discovery, l’asso nella manica nel gioco delle acquisizioni televisive. E questa mossa potrebbe scatenare il caos nei corridoi di Mediaset!

Ma non è tutto: il trasloco di star del calibro di Fabio Fazio, la Gialappa’s Band e Nicola Savino verso nuove reti televisive ha soltanto scaldato i motori del telemercato. Ora, con l’arrivo di Bianca Berlinguer, Myrta Merlino e persino Amadeus che ha voltato le spalle alla Rai, sembra che Discovery voglia fare incetta di tutte le celebrità più brillanti del panorama televisivo italiano. E Gerry Scotti potrebbe essere il prossimo sulla lista!

