Ormai non ci sono più dubbi. Primark aprirà a Rende, precisamente nel centro commerciale Metropolis. L’ufficialità arriva direttamente dall’azienda irlandese che sul proprio sito ha finalmente inserito l’annuncio dell’apertura del nuovo store associando la parola “Prossimamente".

Questo significa che ad oggi non si conoscono ancora i dettagli, ovvero la data d’inizio della nuova avventura e quanto sarà grande il negozio che punta a vendere abbigliamento di buona qualità a prezzi accessibili a tutti. Ma i dubbi sono stati fugati dopo un periodo di incertezza.

L’ufficio stampa di Primark, contattato di recente dal nostro network, aveva risposto con poche e laconiche righe: «Purtroppo non riusciamo a dare un feedback preciso rispetto alle sue domande, perché Primark non è solito commentare su quando potrebbe inaugurare i propri prossimi store; ad ogni modo per il momento non abbiamo nient’altro da segnalare rispetto a quanto già comunicato nei mesi scorsi per quanto riguarda Rende».

