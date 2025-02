VIDEO | Il 28 febbraio al teatro andrà finalmente in scena anche in riva allo Stretto la Gina di Francesco Cilea. In piazza del Popolo l’1 marzo arriverà Fabio Rovazzi. Eventi per tutte le età

Il Carnevale è alle porte e il Comune di Reggio Calabria presenta il programma di iniziative per la cittadinanza.

Reggio Calabria si prepara al Carnevale con un ricco programma che si snoderà dal 27 febbraio al 3 marzo prossimi e che è stato presentato nel salone dei Lampadari Italo Falcomatà di palazzo San Giorgio. Ad illustrarlo il sindaco Giuseppe Falcomatà, il consigliere comunale con delega al Turismo, Giovanni Latella, e il consigliere metropolitano con delega alla Cultura, Filippo Quartuccio, insieme ai rappresentanti delle varie realtà coinvolte nella realizzazione delle iniziative.

Spettacoli, intrattenimento per tutte le età, musica lirica e dj set, un tripudio di colori e allegria in cui non mancherà un tocco di magia. In piazza del Popolo arriverà Fabio Rovazzi e al teatro andrà finalmente in scena a Reggio Calabria la Gina di Francesco Cilea. Questo e molto altro sarà il Carnevale a Reggio Calabria. Il cartellone allestito dal Circo Bianco con la partecipazione di realtà associative e culturali della città, che, seppure non riproporrà i tradizionali carri allegorici, non rinuncerà ad animare le vie del Corso Garibaldi, con iniziative anche nelle zone più decentrate.

«Ci prepariamo a vivere un Carnevale per tutti i gusti e per tutte le età e ci prepariamo anche all’appuntamento di mercoledì», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà.

Nella sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma, mercoledì 26 febbraio, tra le 11:30 e le 12:30 sarà infatti il momento di Reggio Calabria per illustrare, in audizione pubblica, il suo dossier “Cuore del Mediterraneo” e così concorrere al titolo di Capitale italiana della Cultura 2027.

