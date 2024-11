Non arriveranno a Reggio Calabria i 120 migranti che lasceranno l’hotspot di Lampedusa. La notizia è stata smentita da fonti della questura cittadina. In un primo tempo, come riportato dalle agenzie di stampa, sembrava che, come da disposizioni della Prefettura di Agrigento, le 120 ospitate nella struttura di contrada Imbriacola sarebbero dovute salire a bordo di un pattugliatore della Guardia di Finanza con destinazione la città dello Stretto.

Da fonti istituzionali, tuttavia, si apprende come questa fosse un’ipotesi circolata nel pomeriggio di ieri, ma successivamente sia stata trovata una soluzione alternativa per il ricollocamento dei migranti.