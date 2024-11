Andrea Faragò, 17 anni, è morta travolta da un'auto nel tardo pomeriggio di ieri. Il sostituto procuratore Paolo Petrolo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Indagato il 29enne conducente dell'auto

Il sostituto procuratore di turno Paolo Petrolo ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte di Andrea Faragò, la giovane 17enne coinvolta in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri in Via Lucrezia della Valle, zona a sud del capoluogo di regione.

Secondo la ricostruzione dei fatti Andrea stava camminando sulle strisce insieme ad una amica, quando è sopraggiunta una Polo che le ha travolte. E la giovane ha avuto la peggio.

L'uomo alla guida della Polo si è fermato subito dopo l'incidente, senza però riuscire a spiegare come mai non ha visto le due ragazze in mezzo alla strada. Il 33enne è ora indagato per omicidio colposo.