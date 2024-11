Per i consulenti della difesa, Nicolas Sia, il giovane responsabile dell’efferato omicidio di Marco Gentile, ‘è incapace di intendere e volere’

Nicolas Sia è accusato di aver accoltellato e ucciso il 24 ottobre scorso Marco Gentile, 19 anni. Per la difesa dell’omicida Sia "è soggetto affetto da grave patologia psichiatrica e non é capace d'intendere e di volere, così come non lo era nel momento del fatto. Si tratta, in sostanza, di soggetto psicotico schizofrenico".

Lo psichiatra e lo psicologo, secondo quanto riferisce il difensore di Sia, l'avvocato Giancarlo Pittelli, hanno sottoposto Nicolas Sia ad accertamenti diagnostici all'interno del carcere di Castrovillari, dove é detenuto.

L'avvocato Pittelli ha riferito che sulla scorta della consulenza svolta dagli specialisti, chiederà immediatamente che il Gip di Catanzaro proceda ad accertamenti peritali nelle forme dell'incidente probatorio.