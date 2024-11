I due Appuntati furono brutalmente uccisi da un commando mafioso il 18 gennaio del 1994 nei pressi dello svincolo di Scilla. Domani si svolgerà la cerimonia di commemorazione

Crivellati di proiettili da un commando mafioso mentre a bordo della loro Radiomobile percorrevano l’autostrada nel tratto Bagnara-Scilla: morirono così il 18 gennaio del 1994 Vincenzo Garofalo e Antonino Fava, 31 e 36 anni.



Antonino Fava era nato il 15 dicembre del 1957 a Taurianova in provincia di Reggio Calabria. Vincenzo Garofalo invece, era nato il 10 aprile del 1960 nel paesino di Donnalucata, una piccola frazione marinara situata in provincia di Ragusa e collegata al Comune di Scicli. Entrambi si erano sposati ed entrambi avevano due figli. Infatti, sia Antonino sia Vincenzo, prestavano servizio presso il Comando Provinciale dell’Arma di Reggio Calabria ed erano stati assegnati al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palmi. Come se non bastasse, entrambi avevano conseguito il grado di appuntati scelti.

Antonino e Vincenzo, obbedendo all’imperativo dell’Arma persero la vita nella prigione di lamiera del loro mezzo, in una notte invernale. Ancora oggi, a ventitré anni di distanza, i due eroici carabinieri vengono ricordati, perché il loro sacrificio costituisce un esempio e un monito per quanti continuano ad osteggiare i valori sacri per i quali essi combattevano e si immolarono.



A loro intitolarono il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria. Furono decorati di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria con la seguente motivazione:



“Capo equipaggio/conduttore di autoradio del nucleo radiomobile in area a elevata densità mafiosa, nel corso di predisposto servizio di controllo del territorio, intimava in movimento l’alt ad autovettura sospetta. Fatto segno a reiterata azione di fuoco da parte dei malviventi che non arrestavano la marcia, li affrontava con insigne coraggio e grande determinazione replicando con l’arma in dotazione finché, colpito in più parti del corpo, si accasciava esamine. Le successive indagini consentivano di arrestare gli autori, identificati in cinque pericolosi pregiudicati appartenenti ad agguerrita organizzazione criminosa, e di recuperare le armi e l’autovettura d’illecita provenienza utilizzate dai mafiosi. Fulgido esempio di elette virtù militari e di altissimo senso del dovere spinto fino all’estremo sacrificio. Scilla (RC) Autostrada A/3 Sa/Rc 18/01/1994”.



Il 18 gennaio 2017, in occasione della commemorazione del 23° anniversario dell'eccidio degli Appuntati dei Carabinieri Fava e Garofalo, alla presenza delle autorità Militari, religiose e civili, alle ore 10,00, presso il Cippo Commemorativo sito nell'area di sosta a loro dedicata della A3 - Salerno Reggio Calabria - corsia direzione Sud, Km 420+850, prima dello svincolo di Scilla, sarà deposta una corona di alloro. Successivamente sarà celebrata una Santa Messa officiata da S.E. Reverendissima Monsignor Francesco Milito, Vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina - Palmi.