Circa mille migranti approderanno oggi sulle coste calabresi e della Sicilia. In Calabria sbarcheranno a Crotone circa 200 persone

Sono complessivamente circa mille i migranti in arrivo in Sicilia e Calabria. A Crotone, intorno alle 14, è attesa la nave Acquarius con a bordo 233 persone. Nel porto commerciale di Augusta sta attraccando nave Peluso con a bordo 342 extracomunitari. A Catania è in arrivo nave Merikarhu con a bordo 250 migranti. Nave Rio Segura con 173 persone a bordo è in navigazione verso Palermo, dove l'arrivo è previsto alle 6.