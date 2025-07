Il prossimo 3 luglio ricorrerà l’anniversario del delitto di Francesco Ferlaino, magistrato ucciso in un agguato mafioso consumato a Lamezia Terme nel 1975.

Per commemorare il tragico evento, il 3 luglio, alle ore 9.30, nel Tribunale di Lamezia Terme sarà intitolata un’aula del Palazzo di Giustizia proprio a Ferlaino, alla presenza dei familiari e delle autorità, su iniziativa dell’Associazione nazionale magistrati del Distretto di Catanzaro.

Saranno presenti anche i vertici nazionali dell’Anm, tra cui il presidente Cesare Parodi e alcuni membri della giunta esecutiva centrale.

Sempre nella cornice degli eventi commemorativi della tragica scomparsa del Giudice Francesco Ferlaino, il 7 luglio 2025, alle ore 21.00, andrà in scena al Teatro Grandinetti di Lamezia, uno spettacolo teatrale promosso dall’Associazione nazionale magistrati Distretto Catanzaro, in collaborazione con la Compagnia teatrale I Vacantusi. L’ingresso è gratuito ma su prenotazione all’indirizzo email eventianm@ivacantusi.com (indicare nome, cognome e numero di telefono).

In data 2 luglio 2025, poi, presso il Tribunale di Lamezia Terme, alle ore 16.00, avrà luogo un incontro pubblico sulla separazione delle carriere, cui prenderanno parte diversi relatori e tra questi il presidente dell’Anm, Cesare Parodi. Al termine, un momento musicale che vedrà l’intervento del cantante catanzarese Eman.