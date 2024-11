«Per venire incontro ai bisogni dei cittadini, in considerazione delle criticità legate alla non potabilità dell'acqua nel centro storico, il sindaco Nicola Fiorita ha inteso organizzare la distribuzione di bottiglie d'acqua minerale, ringraziando l'azienda Leo per essersi messo gratuitamente a disposizione della città. Domani martedì 29 ottobre, i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile saranno a servizio della cittadinanza per effettuare la consegna delle casse d'acqua nei punti di piazza Matteotti, piazza Roma e viale dei Normanni, dalle ore 11 alle 13, ed eventualmente anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17». Lo riferisce una nota dell'ufficio stampa del Comune di Catanzaro.

«I cittadini - si aggiunge - dovranno esibire il documento di identità per garantire la regolarità delle operazioni. Il sindaco ha anche ringraziato i gruppi della grande distribuzione alimentare, Conad, Coop, Despar ed Eurospin, che hanno risposto positivamente al suo invito a calmierare, per questo periodo di emergenza, i prezzi di vendita delle bottiglie d'acqua. Nel frattempo, gli operai e i tecnici guidati dall'ufficio tecnico dell'Amministrazione comunale sono al lavoro, già dallo scorso fine settimana, sulla rete idrica per risolvere le problematiche riscontrate. Le attività riprese nella giornata odierna continueranno anche in notturna, dalle 4.00, per cercare la perdita occulta nella condotta idrica che potrebbe rappresentare l'origine dell'anomalia riscontrata. Il servizio di fornitura idrica ritornerà disponibile non appena possibile in quanto legato alla risoluzione della problematica della potabilità».

«Si ricorda che l'ordinanza che ha limitato l'utilizzo dell'acqua a scopo potabile - é detto ancora nel comunicato - è vigente nel perimetro cittadino ricompreso tra via Indipendenza, via Crispi, via Turco, via Acri, via Carlo V, corso Mazzini, via Nuova - Bellavista, Porta Marina, viale dei Normanni e zone limitrofe, tutte servite dal serbatoio Cappuccini».