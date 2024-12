Una folla commossa ha partecipato all’ultimo saluto, tantissimi i giovani e i rappresentanti della magistratura che si sono stretti attorno alla madre procuratore in servizio in città. Presenti tra gli altri Gratteri e i vertici della Dda cittadina e di Reggio

È il giorno del dolore oggi in Calabria. Una domenica triste, in cui le comunità di San Pietro a Maida e Catanzaro dicono addio a tre giovanissimi che hanno perso la vita in due incidenti stradali che nei giorni scorsi hanno scosso l’intera regione. Questa mattina nel comune del Lametino, i funerali di Anna Pileggi e Maria Sonetto di 18 e 17 anni morte in un tragico impatto il 24 dicembre. Alle 15:30, nella Basilica dell'Immacolata di Catanzaro, invece, i funerali di Riccardo Fabiano, lo studente quindicenne deceduto in un incidente stradale avvenuto, nella notte tra il 26 e il 27 dicembre sulla statale 109.

La messa è stata celebrata da don Lino Tiriolo, che più volte si è rivolto ai genitori e al fratello della giovane vittima. «È lecito in queste circostanze chiedersi dov’è Dio. La morte ci sembra ingiusta, ma bisogna abbracciare il dolore», ha detto nell’omelia dopo aver commentato il passo delle Scritture scelto, quello sulla resurrezione di Lazzaro. «Riccardo non è morto, perché qui c’è una marea di persone che lo ricorderanno ogni giorno», ha aggiunto il sacerdote. Al termine della cerimonia uno dei suoi migliori amici ha voluto consegnare ai presenti il suo personale ricordo di Riccardo.

Il 15enne era il figlio di un magistrato in servizio a Catanzaro, il sostituto procuratore della Repubblica Debora Rizza. Nei giorni scorsi il cordoglio dei colleghi e della Direzione nazionale antimafia. Oggi alle esequie erano presenti tra gli altri i procuratori Nicola Gratteri, Vincenzo Capomolla, Salvatore Curcio e Giuseppe Lombardo.

In chiesa anche le massime istituzioni della città a partire dal sindaco Nicola Fiorita, molti anche i rappresentanti delle forze dell’ordine e della magistratura. Ad impressionare era però la presenza di tantissimi giovani, gli amici di Riccardo,

Fuori dalla chiesa poi, gli ultras del Catanzaro che hanno esposto un lunghissimo striscione in sua memoria.