Dalle 14 di oggi, sabato 14 marzo, e fino a data da destinarsi, saranno chiusi al pubblico anche i quattro cimiteri della città. Lo ha disposto il sindaco, Sergio Abramo, nell’ambito dei provvedimenti relativi al contenimento del contagio da coronavirus. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali (come tumulazione ed estumulazione delle salme). La decisione è stata presa in via precauzionale per limitare il più possibile gli assembramenti e tutelare la salute delle persone. Si rinnova l’invito a uscire di casa solo per lo stretto necessario, e cioè per motivi di lavoro, per fare la spesa o andare in farmacia