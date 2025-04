Rossano si stringe attorno alla famiglia Caracciolo per ricordare il piccolo Saverio Junior, venuto a mancare a soli cinque mesi. Domenica 6 aprile, alle ore 18.30, il piazzale dello stadio comunale “Stefano Rizzo” sarà il punto di ritrovo per un momento di silenzio, riflessione e vicinanza. In quella data, Saverio Junior avrebbe compiuto sei mesi. Una ricorrenza che la famiglia ha deciso di trasformare in un’occasione pubblica, per dare voce al dolore e lanciare un messaggio chiaro: “Mai più”. Tutti sono invitati a partecipare con un segno semplice: una candela, una torcia, un cartellone, un foglio con un pensiero scritto a mano. Un gesto personale che, messo insieme agli altri, diventerà testimonianza collettiva di una comunità che non dimentica. L’iniziativa non ha bandiere, non ha colori politici, non è un atto di protesta. È un abbraccio silenzioso, rivolto a una famiglia che chiede rispetto, ascolto e consapevolezza.

Il dolore che diventa consapevolezza

Non si conoscono i dettagli della vicenda che ha strappato Junior all’affetto dei suoi cari, ma la famiglia sente il bisogno di trasformare il lutto in un’occasione per riflettere. “Affinché non accada mai più”, è il messaggio condiviso. La serata sarà anche un modo per sensibilizzare chi ha responsabilità istituzionali, ma anche ciascuno di noi, su quanto sia importante restare umani di fronte alla sofferenza altrui, e sul dovere di non voltarsi dall’altra parte. Il messaggio della famiglia è semplice ma diretto: partecipare e condividere. Invitare amici, parenti, conoscenti. Perché l’unione può dare forza a chi resta e accendere una luce di speranza, anche nel buio più difficile. Una luce per Junior. Una luce per tutti i bambini come lui.