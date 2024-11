E'in corso nell'aula magna dell'Unical il convegno dal teme 'Efficienza energetica e sicurezza nelle struuture scolastiche e universitarie'. Interverranno l’On. Enza Bruno Bossio e il Dottor Marco Ambrogio (Presidente Anci Giovani Calabria)

È in corso a Cosenza, nell'aula Magna dell'Università della Calabria un importante convegno su "Efficienza energetica e sicurezza nelle strutture scolastiche e universitarie". Nel convegno, vengono illustrati gli interventi possibili il cui obiettivo è rendere efficienti i sistemi energetici e la sicurezza negli istituti didattici. Un'opportunità che cerca non solo di risolvere un problema enorme nel paese e in particolare in Calabria. La relazione tecnico-introduttiva è stata tenuta dal prof. Natale Arcuri, del dipartimento di ingegneria meccanica e gestionale dell'Unical. Tra gli interventi quello del Rettore, prof. Gino Mirocle Crisci, il quale ha sottolineato quanto sia importante che finalmente si parli di sicurezza degli edifici pubblici. Il Rettore ha voluto poi sottolineare positivamente il ruolo della Giunta regionale, grazie alla quale in virtù di un finanziamento di 32 milioni di euro, saremo la prima università del Paese ad essere efficientata sul piano energetico e ad essere messa in sicurezza. Previsto anche l'intervento del prof. Giovanni Menduni del Politecnico di Milano, uno dei tecnici più ascoltati dal Premier Matteo Renzi. Previsti anche alcuni interventi politici: Marco Ambrogio, presidente di ANCI giovani e la parlamentare Enza Bruno Bossio che tratterà il tema della "riforma della scuola", della valorizzazione e della sicurezza degli edifici scolastici.



