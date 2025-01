Importanti indagini che hanno consentito di sgominare nuove cosche di ‘ndrangheta, ma anche contrasto al fenomeno sempre più dilagante della violenza di genere e delle truffe agli anziani. Sono i dati salienti dell’attività condotta dai carabinieri della provincia di Crotone nell’anno appena trascorso i cui risultati sono stati illustrati oggi al comando provinciale dell’Arma dal colonnello Raffaele Giovinazzo. Un’attività esplicata attraverso 14 mila servizi sul territorio durante i quali sono stati controllati 40 mila mezzi e 60 mila persone. Le indagini svolte dalle aliquote e dalle sezioni operative dei Nuclei operativi e radiomobili delle tre Compagnie di Crotone, Cirò Marina e Petilia Policastro, coordinate dal Nucleo investigativo del Reparto operativo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone e della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sono sfociate nelle operazioni denominate Sahel, contro la nascente cosca dei Martino di Cutro, e Nemesis, che portato alla luce le attività della cosca Tallarico di Casabona. Altrettanto importanti le operazioni contro gli spacciatori che operavano nel centro storico di Crotone. In proposito il colonnello Giovinazzo ha sottolineato il rapporto che si è venuto a instaurare con gli imprenditori e i commercianti, che hanno «assunto consapevolezza del fatto che l’unica strada, l’unico percorso praticabile per garantire la loro attività in campo aziendale, è quello di denunciare le pressioni estorsive che vengono solitamente esercitate».

Il comandante provinciale dell’Arma ha quindi fatto riferimento all’omicidio del pizzaiolo Francesco Chimirri, ucciso il 7 ottobre dello scorso anno nel popolare quartiere Lampanaro con un colpo di pistola esploso dal vice ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Sortino.

«È una pagina tristissima – ha commentato Giovinazzo - sulla quale le indagini hanno permesso di accertare già una serie di responsabilità. Il lavoro non è ancora completato, a breve dovremo completare l’attività di refertazione, ma è sicuramente un episodio che non ci voleva per il triste epilogo che ha avuto e in cui l’Arma è stata impegnata. Credo che, come solitamente fa, abbia dato una risposta efficace in tempi anche decisamente rapidi. Abbiamo fatto intervenire anche i reparti specialistici dell’arma come i Ris di Messina, proprio per dare all’attività investigativa un taglio squisitamente di livello, perché lo richiedeva il terribile e drammatico evento».

Sono state 126, contro le 86 del 2023, le persone denunciate e arrestate per reati connessi alla violenza di genere, con le vittime sottoposte alle misure di protezione. Le attività preventive e repressive sulle truffe agli anziani nel 2024 sono aumentate a 13 a fronte delle 9 del 2023. I carabinieri del comando provinciale sono stati inoltre impegnati nel contrasto agli illeciti ambientali, sul lavoro e in materia di tutela del patrimonio culturale. Nell’ambito del Gruppo interforze antimafia, chiamato a esaminare le richieste d’iscrizione nelle banche dati delle aziende della provincia per operare con la pubblica amministrazione, è stato garantito un qualificato apporto, tramite la condivisione d’importanti dati informativi, utili a prevenire la possibile ingerenza della criminalità organizzata nelle aziende esaminate e, contestualmente, a evitare, qualsiasi dispersione di denaro pubblico.