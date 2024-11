E' stato trovato con oltre un chilo di cocaina in auto. Per questo i carabinieri della compagnia di Paola (Cosenza) hanno arrestato un uomo di 51 anni, P.M., di Cetraro, gia' noto alle forze dell'ordine. L'uomo viaggiava su una vettura di grossa cilindrata, fermata per un controllo perche' procedeva a forte velocita' sulla strada statale 18 Tirrenica. La perquisizione del veicolo, grazie anche all'aiuto del cane antidroga Collins, pastore tedesco in forza al Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia, ha consentito di scoprire nei vani di uno degli sportelli laterali due involucri del peso complessivo di 1120 grammi, contenenti la droga. L'uomo e' stato portato nel carcere di Paola.