Un mezzo pesante che trasportava fieno ha preso fuoco sulla statale 106, località “Borda” all’altezza di Sellia Marina, nel Catanzarese. Per cause in corso di accertamento, le fiamme si sono propagate all’interno del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e i carabinieri della locale stazione.

