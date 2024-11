Numerose balle di fieno sono andate distrutte, nella notte, a Cessaniti in un incendio che ha interessato un fienile. Il rogo, sulla cui natura sono in corso accertamenti, si è verificato in località Cuppo. Le operazioni di spegnimento, alle quali hanno partecipato otto vigili e quattro mezzi del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia, sono state rese difficili per l'inaccessibilità dei luoghi ai mezzi pesanti e, per questo, è stato necessario l'intervento di due moduli per incendi boschivi montati su un mezzo fuoristrada. L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si propagassero alla vicina stalla ed alle aree adiacenti caratterizzate da un fitta vegetazione. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono andate avanti fino all'alba.