Serata movimentata per i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme, quella di eri. Nel tardo pomeriggio una lite tra vicini è degenerata portando all’esplosione di tre colpi di pistola. Le indagini sono in corso per capire come i fatti si siano evoluti e chi abbia effettivamente sparato. Fortunamente non vi sono stati feriti. Sempre a Sambiase un autista della Lamezia Multiservizi è stato aggredito mentre era alla guida di un autobus da un cittadino di origini marocchine.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe iniziato ad inveire contro l’autista con offese nel tratto compreso tra piazza Mazzini e piazza Fiorentino, fino a che giunto al capolinea lo avrebbe aggredito causandogli escoriazioni. L’aggressore è stato arrestato ed in attesa della convalida del provvedimento di custodia cautelare.