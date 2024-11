VIDEO | Oggi i funerali nella cattedrale gremita di persone. Mons. Bertolone: «Ci mancheranno le doti di impegno, verità e coraggio con cui ha condotto tante battaglie giornalistiche in una terra difficile come la Calabria»

Oggi pomeriggio nella cattedrale di Locri l’ultimo saluto a Paolo Pollichieni, il direttore del Corriere della Calabria scomparso lunedì scorso all'età di 62 anni in una struttura sanitaria di Padova, dov'era ricoverato in seguito a un delicatissimo intervento chirurgico. Alla partecipata cerimonia funebre presenti, tra gli altri, anche il magistrato Nicola Gratteri, i parlamentari Wanda Ferro e Antonio Viscomi, il sindaco di Locri Giovanni Calabrese e il presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto. A celebrare le esequie è stato l'arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone, presidente della Conferenza episcopale calabra, amico personale di Pollichieni. «Proprio oggi - ha detto monsignor Bertolone - Paolo avrebbe compiuto gli anni, e sono sicuro che sta festeggiando con nostro Signore. Ci mancherà, ci mancheranno le doti di impegno, verità e coraggio con cui Pollichieni ha condotto tante battaglie giornalistiche in una terra difficile come la Calabria, che non ha mai abbandonato" lo ha definito Bertolone nel corso della sua omelia. Alla famiglia Pollichieni tutta la redazione di LaC News24 rinnova il suo sincero cordoglio.

