Pochi giorni fa l'azzeramento dei contagi. Il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 29 gennaio, con la sola eccezione della scuola dell'infanzia

A Mormanno il Covid ha concesso solo tre giorni di tregua. Dopo aver raggiunto l'azzeramento dei contagi, il virus è tornato a manifestarsi all'interno del plesso scolastico. Quattro alunni dell'istituto omnicomprensivo sono risultati positivi al Covid 19 dopo aver effettuato un tampone antigenico.

Pertanto il sindaco Giuseppe Regina, sentita la dirigenza scolastica ha deciso, per salvaguardare la salute pubblica, l’interruzione dell’attività scolastica in presenza fino al 29 gennaio ad eccezione della scuola dell’infanzia.

Si procederà subito alla sanificazione dei plessi scolastici e allo screening sugli alunni e di tutto il personale scolastico. Il provvedimento, in via cautelativa e precauzionale, è stato proposto e deciso al fine di scongiurare il propagarsi dei contagi, soprattutto tra gli alunni e per garantire la possibilità che l’attività scolastica sia svolta nel modo più sicuro.