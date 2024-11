Chiedono maggiori attenzioni in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato. Sono circa ottanta i cittadini stranieri che da Villa San Giovanni stanno percorrendo l’autostrada con l’intenzione di raggiungere la Prefettura reggina

Una ottantina di cittadini stranieri, ospitati in un albergo di Villa San Giovanni, sta percorrendo a piedi l'autostrada Salerno-Reggio Calabria con l'intenzione di raggiungere la Prefettura di Reggio Calabria. Gli immigrati da qualche giorno sono in agitazione per sollecitare maggiori attenzioni sulle loro condizioni di permanenza in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato.

Il gruppo è scortato da agenti del Commissariato di Villa San Giovanni, che stanno tentando di convincerli a lasciare l'autostrada per evitare possibili situazioni di pericolo. L'iniziativa sta provocando rallentamenti alla circolazione in direzione sud.