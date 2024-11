La prima udienza per Antonio Alfieri che dovrà difendersi da due capi di accusa è stata fissata l'1 dicembre

Citazione diretta a giudizio per Antonio Alfieri gestore dl Pala Sant’Elia , a carico del quale si ipotizzano i reati di apertura abusiva di pubblico spettacolo e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro Graziella Viscomi ha avanzato la richiesta al Tribunale monocratico del capoluogo, che ha fissato l’inizio del processo per il prossimo 1 dicembre. Secondo le ipotesi di accusa, Alfieri, dal 2014 in poi, avrebbe tenuto aperto il Palazzetto dello sport organizzando e consentendo l’espletamento di partite di calcio a 5 della squadra “Stefano Gallo 79”, senza aver rispettato le prescrizioni dell’autorità pubblica, in assenza dei certificati di prevenzione incendi e di agibilità. L’uomo, inoltre, avrebbe violato i decreti del sindaco del Comune di Pentone, con i quali venivano sì autorizzate le gare sportive ma a porte chiuse. In qualità di gestore del Pala- Sant’Elia, Alfieri avrebbe omesso di adottare idonee misure per tutelare l’incolumità dei lavoratori, utilizzando l’impianto per lo svolgimento di competizioni sportive e per gli allenamenti della squadra, sprovvisto del certificato di prevenzione incendi.

Gabriella Passariello