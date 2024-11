Un flash mob a sostegno di Nicola Gratteri e di tutti i magistrati e le forze dell'ordine che rischiano la vita contro il crimine organizzato. È quello organizzato a Roma questa mattina che ha visto partecipare associazioni e semplici cittadini come reazione all’annuncio di un progetto terroristico di attentato alla vita del procuratore di Catanzaro. Una manifestazione che arriva dopo la mobilitazione organizzata a Catanzaro la scorsa settimana.

«Il magistrato simbolo della lotta contro la ‘ndrangheta - si legge in una nota del Goel - oggi più che mai rischia la sua vita e la società civile italiana ha deciso di scendere in campo mobilitandosi. Il flash mob di piazza Santi Apostoli, infatti, è solo la prima tappa di un percorso che sta aggregando una rete a livello nazionale di tutte le organizzazioni che si riconoscono in questo “dovere civico” di proteggere Nicola Gratteri e tutte le persone che rischiano la vita contro le mafie. L’obiettivo è arrivare a breve a un grande evento pubblico di mobilitazione civica.

La ‘ndrangheta si troverà di fronte una mobilitazione senza precedenti, esponendola ai riflettori dell’opinione pubblica come mai è prima accaduto. Chiediamo che la lotta contro tutte le mafie diventi un obiettivo prioritario del Governo. Chiediamo che Nicola Gratteri e tutti i magistrati in prima linea vengano difesi, valorizzati e non siano vittima di isolamento istituzionale in futuro».

Gli interventi

Durante il flash mob sono intervenuti rappresentanti degli enti promotori e si sono tenuti collegamenti con eventi svolti in parallelo in tutta Italia.Ad oggi gli enti che hanno aderito alla rete nazionale sono: Acli, Comitato Addiopizzo, Addiopizzo Travel, Agapanto APS Roma, AITR, Associazione Andiamo Avanti, Arci Servizio Civile Calabria, Assifero - Associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici, Casa Internazionale delle Donne, Cco - Crisi Come Opportunità, CIES Onlus, Centro per l'Autonomia cooperativa sociale, Comitato Don Peppe Diana, Comunità Progetto Sud, fondazione Corte delle Madri, E.V.A. Cooperativa Sociale, Federsolidarietà – Confcooperative, Gaiaitalia puntocom edizioni, Goel - Gruppo Cooperativo, Human Foundation, movimento M24A Equità Territoriale, Legambiente, Consorzio Cooperativo Nausicaa, NEXT - Nuova Economia per Tutti, Nuova Cooperazione Organizzata – NCO consorzio di cooperative sociali, Pastorale per i Problemi Sociali e il Lavoro – Calabria, associazione Penelope, Progetto Policoro Calabria, rete Recovery Sud, Slow Food Italia, Terra Dea di San Giorgio a Cremano, Unicobas, comitato #versoil23maggio, Centro Studi Rossanese Vittorio Bachelet.