I due sindaci firmano l'ordinanza dopo la diramazione del bollettino della protezione civile

In attesa che si compia la fusione sancita dal referendum, Rossano e Corigliano assumono la medesima decisione di chiudere per giovedì 18 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado, per ragioni di prevenzione e sicurezza. Il bollettino di allerta maltempo diramato dalla protezione civile prevede ancora forti raffiche di vento.

Per questo i sindaci Stefano Mascaro e Giuseppe Geraci, per motivi precauzionali, hanno disposto l’interruzione delle lezioni. Rossano e Corigliano sono tra i centri più colpiti dal forte vento che sta flagellando la fascia jonica, con diversi danni causati dalla caduta di tegole, detriti e di alberi.