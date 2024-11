Il liquido è poi inevitabilmente finito in mare. In corso controlli dell'amministrazione comunale

Coloro che questa mattina intorno alle 7:30 si trovavano nei pressi di zona Varco, adiacente alla strada provinciale 38 ricadente nel Comune di San Lucido, non potevano credere ai loro occhi. Dal canale che raccoglie l'acqua piovana sgorgava liquido di colore blu. Questa, infine, inevitabilmente, finiva in mare.

Il mistero delle acque blu

Immediatamente i passanti hanno allertato l'amministrazione comunale guidata da Leverino Bruno, il quale ha inviato sul posto l'addetto al servizio idrico. Sconosciute, al momento, le cause che hanno generato il singolare episodio, ma a quanto pare potrebbe trattarsi di «un evento momentaneo dovuto al lavaggio di qualcosa in ambito privato», è scritto su un forum di discussione. Ad ogni modo, Il Comune si è impegnato di effettuare ulteriori verifiche in giornata.