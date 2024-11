La diciannovesima puntata di A SANGUE FREDDO dal titolo

Ripercorreremo i percorsi giudiziari di Carolina Girasole e Rosy Canale, e ascolteremo le interviste del coordinatore di Libera Vibo Valentia, don Giuseppe Fiorillo, del Presidente emerito della Corte di Cassazione Romano De Grazia e della consulente della Commissione parlamentare antimafia Angela Napoli. Conducono Nadia Donato e Loredana Colloca.



In diretta alle 23.00 su LaC (canale 19) e in streaming su www.lactv.it. In replica giovedì alle 13.30