Sabato alle 21 su LaC torna a Sangue Freddo: puntata dedicata alla morte di Denis Bergamini, rimasta a volta nel mistero

Roseto Capo Spulico (Cs), statale 106 jonica. È il 18 novembre del 1989 quando viene ritrovato il corpo senza vita di Donato Bergamini, per tutti Denis, centrocampista del Cosenza, campione mai dimenticato.



Poche ore prima si era allontanato da Rende, dove la squadra era in ritiro.



La sua morte fu immediatamente dichiarata suicidio: Denis si era buttato sotto un camion in corsa.

Un'ipotesi che non ha mai convinto la famiglia del giocatore di origini ferraresi.



"L'ultima partita - la misteriosa fine di Denis Bergamini", quinta puntata della nuova stagione di A Sangue Freddo, in onda sabato 7 maggio alle 21.00 e domenica 8 maggio alle 23.00 su LaC, canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it, si occuperà dei misteri e delle ombre che accompagnarono la scomparsa del centrocampista del Cosenza.