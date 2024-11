Scritto e condotto da Loredana Colloca, con la supervisione artistica di Alberto Micelotta, a partire da sabato, torna su LaC la trasmissione ‘A Sangue Freddo’

A Sangue Freddo guadagna la prima serata. Sabato 9 aprile alle 21 ritorna la trasmissione de LaC che si occupa di cronaca nera.



Non parleremo solo di ‘ndrangheta in questa nuova edizione completamente rinnovata, nella forma ma non nello stile. Affronteremo anche storie di femminicidi, superstizione e delitti eccellenti.



Scritto e condotto dalla giornalista Loredana Colloca, la trasmissione è realizzata con la supervisione artistica dell'attore e producer Alberto Micelotta, che questa sera sarà ospite della trasmissione Okkiuzzi alle Nove per presentare la nuova stagione.



Ogni puntata sarà condotta da una località della nostra terra, strettamente connessa all'argomento trattato. Tra ricostruzioni, montaggi evocativi e approfondimenti giornalistici non mancheranno ospiti eccellenti.



Appuntamento sabato ore 21 (replica domenica ore 21) su LaC, canale 19, o in streaming su www.lactv.it

