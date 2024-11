Nelle immagini si vede un’onda travolgere le imbarcazioni ormeggiate nel porticciolo e anche una persona che sparisce dall’inquadratura

Paura a San Lucido, nel Consentino, a causa della forte mareggiata che sta flagellando la costa tirrenica. Le onde alte hanno scavalcato le barriere frangiflutti e hanno travolto pescherecci e piccole imbarcazioni da diporto ormeggiate nel porticciolo. L’acqua ha raggiunto il lungomare spazzando la passeggiata e strappando esclamazioni di sorpresa alle persone che in quel momento assistevano a quanto stava accadendo.

Nel video, in basso a sinistra, durante i primi fotogrammi, si vede un uomo che cammina sulla banchina. Pochi secondi dopo si abbatte un’onda che lo travolge, ma l’inquadratura subito cambia angolazione e da queste immagini non si riesce a capire se sia finto in mare o se, come più probabile, si sia messo al sicuro prima di essere trascinato in acqua.