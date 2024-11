«Che il G7 del Commercio Internazionale si tenga in Calabria è in sé una buona notizia. Rispettando, da calabrese e uomo delle Istituzioni, la scelta della sede a Villa San Giovanni, ritengo che l'evento possa articolarsi in modo che una delle sessioni previste si svolga nel Capoluogo di Regione».

A dichiararlo in una nota è il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, in riferimento all'annuncio dato nella giornata di ieri dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che in visita in Calabria ha anticipato la volontà di organizzare il G7 del Commercio a Villa San Giovanni.

Questa mattina la nota del sindaco della città capoluogo: «A Catanzaro ha sede la più grande Camera di Commercio della Calabria e che abbraccia tre Province, mentre da segnalare c’è l'importanza straordinaria dell'aeroporto di Lamezia Terme per il suo forte impatto sull'economia. Sono certo che il presidente Occhiuto, confrontandosi con gli organizzatori del G7, troverà il modo di coinvolgere nel programma la città capoluogo, riconoscendole il ruolo guida nella Regione.