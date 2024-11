A bordo del mezzo, 45 passeggeri e 2 autisti. Sul posto Polstrada e Anas

Un pullman diretto in Sicilia si è ribaltato all'alba allo svincolo autostradale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria): 15 i feriti, 2 donne in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto alle 6 circa di oggi, nei pressi dello svincolo dell’autostrada A2 di Villa San Giovanni (RC), quando un pullman della Baltur, partito da Urbino, con a bordo 45 persone e diretto a Catania si è ribaltato sul fianco sinistro.

Al momento sono state trasportate in ospedale 15 persone, di cui una donna in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L’arteria autostradale è rimasta chiusa al transito per circa 40 minuti per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, della polizia di stato, dell’arma dei carabinieri, nonché del personale dell’Anas e del 118, e per effettuare le operazioni di messa in sicurezza del pullman.

L'intervento ha permesso di estrarre dal pullman tutti i passeggeri presenti ed i 2 autisti. Circa 15 feriti non gravi sono stati immediatamente trasferiti con le ambulanze presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Sono in corso da parte della Polizia Stradale di Villa San Giovanni gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.