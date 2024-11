Da circa una settimana, in corrispondenza del forte maltempo che ha imperversato sulla provincia di Reggio Calabria, la galleria "Vardaru" dell'autostrada A2 del Mediterraneo risulta completamente buia in entrambe le direzioni. Una oscurità che certamente compromette la sicurezza per gli utenti, costretti a viaggiare con le luci abbaglianti accese per poter percorrere la lunga galleria. Una situazione che potrebbe diventare ancor più pericolosa nell'ipotesi in cui una qualsiasi autovettura dovesse avere dei problemi e fosse costretta ad una fermata d'emergenza, come avvenuto proprio questo pomeriggio poco prima, in direzione nord, in un tratto fortunatamente illuminato. La speranza è che Anas possa procedere al più presto al ripristino dell'illuminazione garantendo i massimi standard di sicurezza a chi, ogni giorno, percorre l'A2.