L'Anas comunica che sulla A3 Salerno-Reggio Calabria resteranno chiuse fino al 9 novembre 2014, le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di 'Lamezia Terme'

Lamezia Terme - I disagi per gli utenti della Salerno Reggio Calabria dureranno almeno fino al 9 novembre 2014. L'Anas ha infatti annunciato oggi pomeriggio che i lavori sullo svincolo di Lamezia proseguiranno fino a quella data. Durante la chiusura, il traffico diretto a "Lamezia Terme", in direzione sud, potrà usufruire dello svincolo di "Falerna" (km 304,000), con prosecuzione lungo le strade statali 18 "Tirrena Inferiore" e 280 "Dei Due Mari". I veicoli di altezza inferiore ai 4 metri, in ingresso allo svincolo di "Lamezia terme", in direzione Reggio Calabria, saranno deviati lungo le strade statali 280 e 18, fino allo svincolo di Pizzo Calabro (km 338,000), in direzione sud.

I veicoli di altezza superiore ai 4 metri, saranno deviati lungo le strade statali 280 e 18, con prosecuzione lungo la strada provinciale 114 per San Pietro Lamentino e lungo la strada provinciale ex strada statale 19 dir, con ingresso in A3 allo svincolo di "Pizzo Calabro" (km 338,000), in direzione Reggio Calabria. Il traffico proveniente, infine, dalla strada statale 280 "Dei Due Mari", in ingresso allo svincolo di Lamezia Terme, verrà deviato sulla strada statale 18 "Tirrena Inferiore".