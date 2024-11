L`Anas comunica che nella notte sulla Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria si è verificato un incidente con più veicoli sulla carreggiata in direzione nord al km 251, tra gli svincoli Rose-Montalto Uffugo (km 244,7) e Cosenza Nord (km 253,3), in provincia di Cosenza.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto cinque veicoli ed una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le squadre dell`Anas e delle Forze dell’Ordine per i soccorsi, la gestione della viabilità, i rilievi del caso e la rimozione dei veicoli incidentati.



Il traffico è stato deviato sulla corsia di sorpasso il tempo necessario a ripristinare la regolare circolazione, in piena sicurezza per gli utenti.