È stata colta sul fatto mentre abbandonava della spazzatura per strada: per questo motivo una donna residente a Marina di Gioiosa è stata multata dai poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno.

A segnalare il fatto alla polizia un cittadino serrese, che aveva notato un furgone imboccare una strada sterrata che conduce al letto del fiume Garusi, dal quale era poi scesa una donna che aveva lasciato un sacchetto della spazzatura nella vegetazione.

L’uomo, indignato per il gesto, ha fotografato la scena e richiesto l’intervento della polizia, richiamando la donna per l’azione appena compiuta. La stessa, colta sul fatto e intimorita per le eventuali conseguenze, ha recuperato il sacchetto.

I poliziotti intervenuti, sul posto, hanno identificato l’autrice del gesto e le hanno notificato la sanzione amministrativa.