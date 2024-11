L'animale era stato investito da un mezzo in transito all'altezza di Sant'Andrea sullo Ionio. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato

Prima investito e poi abbattuto. È stato questo il triste epilogo per un cinghiale rinvenuto questa notte sulla statale 106 all'altezza di Sant'Andrea sullo Ionio nel Catanzarese. L'animale, ancora cosciente e probabilmente centrato da un mezzo pesante in transito sull'arteria, era rimasto ferito sulla corsia creando intralcio alla circolazione. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, i carabinieri della locale stazione e i veterinari dell'Asp che, dopo esser riusciti a tranquillizzare l'animale, l'hanno spostato a bordo strada. Il veterinario considerando le gravi ferite riportate alle zampe e al muso che impedivano al cinghiale di muoversi ha deciso per l'abbattimento.

Non è la prima volta che spostamenti di cinghiali vengono segnalati in questo tratto di statale 106. Il problema è presente e sentito anche sulla trasversale delle Serre, dove l'attraversamento delle carreggiate da parte di animali, soprattutto nelle ore notturne crea pericolo e disagi agli automobilisti.

Luana Costa